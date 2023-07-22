محافظ أسيوط: حملات نظافة مكبرة ورفع تجمعات القمامة بالمراكز

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات النظافة بجميع مراكز وأحياء المحافظة للقضاء على كافة تجمعات القمامة، لافتاً إلى أنه تم شن حملات نظافة لعدة أماكن بمراكز الغنايم والبدارى وأبنوب في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد على الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة.

وقال سعد إنه جرى تنفيذ حملة لرفع كافة تجمعات القمامة بمنطقة عرب المدابغ باستخدام سيارات ومعدات وحدة الإنقاذ السريع ومنها اللوادر وسيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة ورفع القمامة والمخلفات وسيارات غسيل الشوارع.

وشاركت وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة برئاسة خالد مصطفى مدير الوحدة، وبمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ونائبيه أحمد ثابت وشنودة صليب، وتم تنظيم حملة نظافة مكبرة استمرت لمدة 3 أيام لرفع وإزالة كافة تراكمات المخلفات الصلبة ومخلفات البناء والهدم بمنطقة عرب المدابغ، كما شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز أبنوب حملة مكبرة لإزالة كافة تراكمات القمامة من على الطرق الرئيسية ومدخل مدينة ابنوب وصيانة شاملة لأعمدة الكهرباء.

جاء ذلك تحت إشراف خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وفي مركز الغنايم تم تنظيم حملات صباحية ومسائية لرفع كافة تجمعات القمامة من الشوارع والميادين تحت إشراف مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم، كما واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة البداري حملات النظافة لرفع كافة تجميعات القمامة من الشوارع والميادين والطرق السريعة وتسوية وتمهيد بعض الشوارع بقرية العقال القبلي تحت إشراف محمد حسن رئيس المركز ونوابه ومسئولي النظافة والمخلفات الصلبة بالمركز.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تولى ملف النظافة اهتماما بالغا موجها جميع رؤساء المراكز بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والعمل دائما على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة مع تنفيذ حملات متابعة للمناطق التي تم رفع القمامة منها لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

حملات النظافة والتجميل

حملات النظافة والتجميل

حملات النظافة والتجميل

حملات النظافة والتجميل

حملات النظافة والتجميل

حملات النظافة والتجميل

حملات النظافة والتجميل

حملات النظافة والتجميل

حملات النظافة والتجميل