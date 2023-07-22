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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 195 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من كفر الزيات بالغربية

نظافة
نظافة

نظمت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حملة نظافة أسفرت عن رفع نحو  195 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وقال المحاسب عادل داود، رئيس المركز، إن الحملة تم تنفيذها بمشاركة معدات الوحدة المحلية، شملت مسح وتمهيد الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، لتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين وجعل المنطقة أكثر صحة وجمالًا، وأن هذه الحملة تم تنفيذها بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وبتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، وتحت إشراف رئيس المركز ونوابه، وحظيت هذه الحملة بترحيب واسع من قبل المواطنين، مؤكدًا علي أهمية الحفاظ على النظافة وتحسين الظروف الصحية في المنطقة، مع استمرار رئاسة المركز والمدينة في جهودها المستمرة في هذا المجال، مع تطبيق القانون علي المخالفين.

يذكر أن الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

كما أعلن حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، عن نجاح حملة النظافة التي نفذتها الرئاسة مؤخراً، حيث تم رفع 211 طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات الأتربة من المناطق المحيطة بالمدينة، موضحا أن الحملات تهدف إلى رفع كفاءة مستوى النظافة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأشار رئيس مركز ومدينة زفتى إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

 واكد رئيس المدينة، علي أهمية الحفاظ على النظافة وتحسين الظروف الصحية في المنطقة، مع استمرار رئاسة المركز والمدينة في جهودها المستمرة في هذا المجال، مع تطبيق القانون على المخالفين.

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