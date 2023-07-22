بالتفاصيل رابط بوابة الحكومة المصرية 2023 للدبلومات الفنية

تصدر رابط بوابة الحكومة المصرية 2023 تريند البحث على محركات الإنترنت وعبر موقع “جوجل" بشكل مكثف خلال الساعات الأخيرة.

وترصد لكم “الدستور” خلال هذا التقرير في السطور التالية رابط بوابة الحكومة المصرية 2023 الإلكترونية لمعرفة قواعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية ولينك الحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وذلك عقب اعتمادها وظهورها رسمياً، لطلاب الدبلومات بأنواعها صناعي، زراعي، تجاري، سياحي وفنادق بنظامها 3 و5 سنوات، بالإضافة إلي المعاهد الفنية المتوسطة نظام سنتين.

رابط بوابة الحكومة المصرية 2023/2024

من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية 2023 يستطيع الأن طلاب وطالبات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، الحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من خلال بوابة الحكومة المصرية عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وأطلقت وزارة التعليم العالي رابط موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية لطلاب المدارس الفنية بأنواعها الصناعية، التجارية، الزراعية والفندقية، يتيح ليهم الحصول على نتائج تسجيل الرغبات من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية 2023 التالي: اضغط هنا

قواعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023/2024

1 - أن يتم التحويل بين الكليات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

2 - يشترط أن يكون التحويل المُناظر بين الكليات والمعاهد في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

3 - يجب الالتزام بجميع قواعد التوزيع الجغرافي.

4 - استيفاء الحد الأدنى في الكلية المراد التحويل إليها عند التحويل غير المُناظر في حدود النسبة المقررة.

5 - لا توجد أي تحويلات ورقية.

6 - التحويل يكون لمدة مرة واحدة فقط.

7 - استيفاء الشروط الإضافية للكلية التي يراد التحويل إليها "مثل لاجتياز لاختبار القدرات".

8 - تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات التلميذ.

9 - يتم تحويل الطالب مرة واحدة في حدود الحد الأدنى للمعهد أو الكلية المراد التحويل إليه والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.