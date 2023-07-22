عرض جوى مصرى إماراتى فى العلمين (فيديو)

نشرت قناة وزارة الدفاع على موقع الفيديوهات يوتيوب، برومو فيديو عن العرض العسكرى الجوى المصرى - الإماراتى المشترك، الذى من المقرر تنظيمه فى سماء مدينة العلمين الجديدة قريبا.

ويشارك فى العرض العسكرى الجوى بمدينة العلمين، فريق الألعاب الجوية المصرى "النجوم الفضية"، وقوات المظلات المصرية والقوات البحرية المصرية، وفريق الفرسان الإماراتى.

ووفقا لبيان القوات المسلحة المصرية، يحمل العرض الجوى تسمية "العلمين إير شو - Alamein Air Show 2023"، حيث سيجرى فى سماء مدينة العلمين الجديدة.