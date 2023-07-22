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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة بطاريات السيارات بالساحل لمحكمة الجنح

حبس
حبس

قررت نيابة الساحل اليوم، إحالة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود"، لمحكمة الجنح، واعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة، بهدف بيعها والتربح والكسب منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الساحل من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود"، واعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كل البطاريات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، مالك محل بطاريات سيارات بالقليوبية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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