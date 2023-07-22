التحقيق فى حريق محطة الرمل والاستماع لشهود الواقعة

تباشر نيابة العطارين في الإسكندرية التحقيق في واقعة نشوب حريق بالمنطقة التجارية بميدان محطة الرمل وسط المدينة، وأسفر الحادث عن احتراق 4 محلات تجارية وقاعة أفراح ومناسبات، دون إصابات بين المواطنين.

وقام فريق من النيابة العامة بمعاينة موقع الحادث والاستماع إلى شهود الواقعة، وتبين من المعاينة نشوب النيران في عقار بميدان محطة الرمل، يوجد به عدد من المحلات التجارية. والعقار محل الواقعة مكون من طابق أرضي وطابق علوي به عدد من المحلات التجارية، حيث نشب الحريق في محل لبيع الألبان، وامتدت النيران إلى المحلات المجاورة وقاعة الأفراح والمناسبات في الطابق العلوي ومحل لبيع النظارات ومطعم ومحمصة.

وأمرت النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتحديد بدايته ونهايته ورفع آثاره للوقوف على أسبابه، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير الحماية المدنية، والاستعلام من الحى عن تراخيص المحال التجارية، ومدى تطبيق إجراءات السلامة المهنية والأمن الصناعى من عدمه، وسؤال شهود الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العطارين، يفيد بوقوع حريق هائل بمنطقة محطة الرمل بمحلات تجارية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين، ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.