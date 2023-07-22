1461 مخالفة للسيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

نجح رجال المرور في تحرير 1461 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 446 مخالفات لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.