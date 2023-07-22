"سقط من المصعد".. القدر يكتب لشاب الحياة من جديد فى العجوزة

أصيب شخص نتيجة سقوطه من مصعد عقار، في العجوزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من مصعد عقار في منطقة المهندسين، بالعجوزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخصا يحمل جنسية دولة عربية سقط من مصعد العقار، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام لإسعافه وتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.