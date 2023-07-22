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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام برنامج تدريبى على التسويق الإلكترونى لشباب الأقصر

وزارة العمل
وزارة العمل

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة الأقصر بشأن ختام البرنامج التدريبي يستفيد منه 20 شابًا وفتاة بمركز التدريب المهني بالطود التابع للمديرية حول "التسويق الإلكتروني" من خلال المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك"، بالشراكة بين وزارة العمل، وبرنامج الأغذية العالمي WFP، والقطاع الخاص ممثلًا في شركة البحث والمعرفة للتدريب والتكنولوجيا، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ويشمل التدريب بناء قدرات الشباب من الجنسين حول مهارات القيادة وإدارة الوقت والذات، وآليات الشراكة وأساسيات التسويق بوجه عام والتسويق الإلكتروني بوجه خاص، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بالتدريب الحرفي للشباب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل سعيًا لتمكين الشباب لحصولهم على فرص عمل لائقة في مجال التسويق الإلكتروني في مختلف المجالات.

وأوضح هشام عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر في تقريره الذي تلقته الوزارة، أن التدريب استغرق 22 يومًا تناول الأساسيات النظرية والتطبيق العملي للأشكال المتنوعة للتسويق الإلكتروني، وبالفعل قام الشباب بعمل نماذج تسويقية مبدعة وفريدة في شتى المجالات التسويقية التي تناسب طبيعة محافظة الأقصر كمحافظة سياحية جاذبة للقطاع السياحي، مضيفًا أنه تمت مراعاة أن يشمل هذا التدريب قطاعًا كبيرًا من الشباب من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

كما أشاد مدير المديرية بالتعاون المثمر بين مديرية العمل وبرنامج الأغذية العالمي وشركة البحث والمعرفة للتدريب والتكنولوجيا، والذي أسفر عن هذا النجاح الذي حققته الدورة التدريبية الأولى، ومتمنيًا نجاحًا أكبر في الدورة التدريبية الثانية، والتدريبات الأخرى في المجالات المختلفة مثل الخياطة والأشغال اليدوية وصيانة المحمول وصيانة الحاسب الآلي والطاقة الشمسية، وتدريب العمال الزراعية، وتدريب الفندقة التي ستبدأ تباعًا خلال شهر أغسطس القادم بالشراكة بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي، مما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2023 للتنمية المستدامة.

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