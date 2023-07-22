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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فى إطار مبادرة معًا هنقدر..

وزارة العمل: تدريب على كيفية التعامل مع ذوي الهمم بالسويس

جانب من التدريب
جانب من التدريب

شاركت مديرية العمل بمحافظة السويس في الدورة التدريبية لتعلم لغة الإشارة المنعقدة لمدة أسبوعين متتاليين، وذلك لتيسير التعامل والتواصل الدائم مع ذوي الهمم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار مبادرة "معًا هنقدر" التى تم تدشينها بتعليمات من اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف خالد سعداوى، السكرتير العام بالمحافظة لدعم ذوى القدرات الخاصة وتيسير الخدمات المقدمة لهم خاصة فئة الصم والبكم، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بذوى القدرات الخاصة والارتقاء بمستوى الخدمات الموجهة لهم، من حيث التشغيل والتدريب المهنى لدمجهم في المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية.

وأوضح حاتم جاد الرب، مدير مديرية العمل بالسويس، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه تم التحاق عدد 3 من العاملين بالمديرية من إدارات مختلفة بالدورة التدريبية من المتعاملين مع ذوي القدرات، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات الممكنة لتلك الفئة في إطار توجيهات وزير العمل بتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف مدير المديرية أن المبادرة تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تدريب الموظفين مقدمي الخدمة بجميع الأحياء والمديريات الخدمية والجهات الحكومية المختلفة على كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشيرًا إلى ضرورة وجود لغة للتواصل وتحقيق الاتصال التفاعلي بين المواطن والجهة مقدمة الخدمة، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة.

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