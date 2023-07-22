ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الدم بقى مايه".. عجوز تقتل شقيقتها بكل وحشية بسبب خلافات مالية

جثة
جثة

"كانت تظن بأن شقيقتها هي المأمن والسند لها بعدما عاشوا طيلت عمرهن بمسكن واحد يتشاركان كل تفاصيل حياتهن بالود والحب والإخلاص، لكن الشيطان تسلل فجأه بينهن وقام بدوره على أكمل وجه حتى استطاع تحريض المتهمة على قتل شقيقتها بعصا خشبية بكل وحشية، وظلت تتعدى عليها بالضرب المبرح حتى صارت جثة هامدة ليس لها حول لها ولا قوة.

"الشيطان سيطر علي ومحستش بنفسي غير بعد ما ماتت"، كلمات ظلت ترددها المتهمة بقتل شقيقتها بعصا خشبية بعد إصابتها بصدمة نفسية  كبيرة  عندما تخلصت من شقيقتها بيدها، وظلت تصرخ بجانبها حتى حضر أهالي المنطقة محاولين إسعاف المجنى عليها ونقلها لأقرب مستشفى لكن قد لفظت أنفاسها الأخيرة.

أقوال المتهمة 

أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكابها جريمة قتل شقيقتها باستخدام عصا خشبية وذلك بسبب خلافات مالية نشبت بينهما، وفور حدوث مشادة كلامية حادة أحضرت المتهمة العصا وانهالت عليها حتى باتت جثة هامدة.

قرارات النيابة

قررت نيابة بنها بمحافظة القليوبية دفن جثة ربة منزل مسنة لقيت مصرعها على يد شقيقتها بعد ضربها لها باستخدام عصا خشبية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان، وطلب تقرير الصفة التشريحية حول معاينة جثمان المجني عليها، كما أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية 

ألقت مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، القبض على ربة منزل لاتهامها بضرب شقيقتها حتى الموت بمنطقة مساكن طابا دائرة القسم، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، 

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت إخطاراً من قسم أول بنها، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبالها ربة منزل مسنة جثة هامدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

أقوال المتهم أقرب مستشفى التحقيق التحقيقات الجهات المعنية ارتكاب الواقعة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 14 في حادث تصادم بمحور الضبعة

مصرع سيدة وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة بمحور الضبعة

السودان.. ارتفاع ضحايا قصف المستشفيات فى مدينة الأبيض لـ4 قتلى و45 مصابًا

على متن 33 طائرة.. وصول 10 آلاف سائح أوروبى لمرسى علم اليوم

المؤبد والغرامة نصف مليون جنيه لتجار هيروين في مدينة نصر

وزير المالية: توسيع الحماية الاجتماعية فى الموازنة لتخفيف آثار التضخم عن المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»