"الدم بقى مايه".. عجوز تقتل شقيقتها بكل وحشية بسبب خلافات مالية

"كانت تظن بأن شقيقتها هي المأمن والسند لها بعدما عاشوا طيلت عمرهن بمسكن واحد يتشاركان كل تفاصيل حياتهن بالود والحب والإخلاص، لكن الشيطان تسلل فجأه بينهن وقام بدوره على أكمل وجه حتى استطاع تحريض المتهمة على قتل شقيقتها بعصا خشبية بكل وحشية، وظلت تتعدى عليها بالضرب المبرح حتى صارت جثة هامدة ليس لها حول لها ولا قوة.

"الشيطان سيطر علي ومحستش بنفسي غير بعد ما ماتت"، كلمات ظلت ترددها المتهمة بقتل شقيقتها بعصا خشبية بعد إصابتها بصدمة نفسية كبيرة عندما تخلصت من شقيقتها بيدها، وظلت تصرخ بجانبها حتى حضر أهالي المنطقة محاولين إسعاف المجنى عليها ونقلها لأقرب مستشفى لكن قد لفظت أنفاسها الأخيرة.

أقوال المتهمة

أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكابها جريمة قتل شقيقتها باستخدام عصا خشبية وذلك بسبب خلافات مالية نشبت بينهما، وفور حدوث مشادة كلامية حادة أحضرت المتهمة العصا وانهالت عليها حتى باتت جثة هامدة.

قرارات النيابة

قررت نيابة بنها بمحافظة القليوبية دفن جثة ربة منزل مسنة لقيت مصرعها على يد شقيقتها بعد ضربها لها باستخدام عصا خشبية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان، وطلب تقرير الصفة التشريحية حول معاينة جثمان المجني عليها، كما أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية

ألقت مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، القبض على ربة منزل لاتهامها بضرب شقيقتها حتى الموت بمنطقة مساكن طابا دائرة القسم، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق،

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت إخطاراً من قسم أول بنها، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبالها ربة منزل مسنة جثة هامدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.