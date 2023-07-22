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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير أمن معلومات: أدوات النصب تتطور نتيجة التطور التكنولوجى (فيديو)

النصب الإلكترونى
النصب الإلكترونى

قال الدكتور محمد عزام، خبير أمن المعلومات، إن أدوات النصب تتطور نتيجة التطور التكنولوجي، ومن أهم الأشياء التي نحتاج لاستخدامها وتنميتها هي فكرة الوعي.

وأضاف عزام، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك طرقًا جديدة ومستحدثة في الاستخدام السيئ للبيانات، مشددة على ضرورة عدم الانتباه لرسائل الاختراق والروابط المشبوهة.

العالم ينتج محتوى يفوق الخيال

وأوضح خبير أمن المعلومات أن أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن العالم ينتج محتوى يفوق الخيال ومن المستحيل التحكم فيه.

التطور التكنولوجي تتطور أدوات النصب نتيجة خبير امن المعلومات خبير أمن المعلومات

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