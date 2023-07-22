الدكتور سويلم يتابع إجراءات الإعداد لأسبوع القاهرة السادس للمياه

تلقى السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من السيد المهندس/ وليد حقيقى، رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي، لأسبوع القاهرة للمياه يستعرض الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه، والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

وصرح الدكتور سويلم بأنه تم تلقى طلبات من ١٢ منظمة إقليمية ودولية لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، حيث يجرى حاليًا دمج هذه الفعاليات فى أجندة الأسبوع.

وأضاف سيادته أنه يتم وضع اللمسات النهائية بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة على المنصة المتكاملة لأسبوع القاهرة للمياه، والتي ستشتمل على كل الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالأسبوع، ولتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع.

وفيما يخص المؤتمر العلمي للأسبوع.. أوضح الدكتور سويلم أن اللجنة العلمية للأسبوع قد انتهت من تقييم ملخصات الأبحاث المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لاختيار الأفضل منها، حيث تم قبول ١٠٩ ملخصات، وجار حاليًا تقييم الملخصات المطولة لاختيار الأفضل منها، مضيفًا أن المؤتمر العلمي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية خلال (٥) جلسات فنية متخصصة في محاور (المياه الخضراء لاستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية- التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار- دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي- تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان)- دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة).

كما تم الانتهاء من تلقى المشروعات البحثية المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين (ستيم)، حيث تقدم حوالي ١٦٠ طالبًا إلى المسابقة، وملخصات الرسائل المقدمة لمسابقة "عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال ٣ دقائق"، حيث بلغ عدد المتقدمين للمسابقة ٣٣ متسابقًا من جامعات مصرية (حكومية وخاصة وأهلية) ومن جامعة باري الإيطالية، وجار تقييم المتسابقين من خلال لجنة تضم عددًا من الخبراء وأساتذة الجامعات المصرية في مجال المياه، كما تم إغلاق باب التقدم للمزارعين وروابط مستخدمي المياه للتسجيل في مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية، حيث بلغ عدد المتقدمين حوالي ٤٠٧ مزارعين.

كما تم فتح باب التقدم لمسابقة أفضل مشروعات التخرج، والتى تهدف لتشجيع الإبداع بين طلبة الجامعات فى إعداد مشروعات للتخرج في مجال التنمية المستدامة خاصة في قطاع المياه، بما يسهم فى زيادة المشاركة الفعالة من الشباب في القضايا المتعلقة بالمياه، وتستهدف هذه المسابقة خريجي العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ من جميع التخصصات، شريطة أن يتعلق المشروع بتنمية المياه كمورد طبيعي، وعلى أن ترتبط مشاريع التخرج بالتكيف مع التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للمياه تشمل الدعوة للتقدم جميع التخصصات.

كما تم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة فى أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، والتى تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات مثل (تقديم حلول مستدامة للاستفادة من نواتج تطهيرات الترع- الاستفادة من ورد النيل والحشائش- تدوير المخلفات الصلبة- الاستفادة من مياه السيول- نظم الري الحديث- حماية الشواطئ- تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه- الزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية- صيانة الترع المؤهلة- التبطين باستخدام مواد صديقة للبيئة- استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه)، والمشاركة مفتوحة لجميع الفئات العمرية والتعليمية (أفراد/ مجموعات/ كيانات).

جدير بالذكر أنه سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.