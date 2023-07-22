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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسنى: تشرفت باختيارى لافتتاح مهرجان العلمين الجديدة

تامر حسنى في مهرجان
تامر حسنى في مهرجان العلمين الجديدة

قال النجم تامر حسني، إنه تشرف باختياره من أجل افتتاح مهرجان العلمين الجديدة، في الحدث الترفيهي الضخم الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة.

وحقق حفل النجم تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة، مساء الجمعة، نجاحًا مبهرًا منقطع النظير، وسط حضور جماهيرى كبير، وإشادات واسعة من الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى بمستوى التنظيم العالى.


وامتلأت ساحة الحفل بأعداد ضخمة من الجمهور، سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب، الذين تفاعلوا مع الأغانى التى قدمها «نجم الجيل» منذ اللحظة الأولى لصعوده إلى المسرح، مع تميز الحفل بتقنيات عالية المستوى من ناحية الإضاءة والصوتيات والتجهيزات الخاصة بالمسرح.


ويشارك في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أكثر من 40 نجم في مختلف المجالات، فضلاً عن حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، إلى جانب عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة بادل عالمية دولية، بطولة لكرة القدم الشاطئية، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وغيرهم من النشاطات.

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تامر حسنى: تشرفت باختيارى لافتتاح مهرجان العلمين الجديدة

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