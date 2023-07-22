الإعلامية سهير شلبى: مهرجان العلمين الجديدة يبعث البهجة فى المنطقة

هنأت الإعلامية سهير شلبي، الإعلاميين المصريين على افتتاح قلعة الإعلام العربي "ماسبيرو"، قائلة: "كل عام والإعلاميين طيبين والتلفزيون المصري طيب".

وأضافت الإعلامية سهير شلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن جيلها والجيل السابق له والجيل الحالي في ماسبيرو له رصيد كبير جدًا محترم وراقي متواجد في مكتبة التليفزيون، معلقًا: "ما يسعدني كثيرًا أن هذا الرصيد يتم إعادته على ماسبيرو زمان، وأجد صداه كلما أسير في مكان.. بمشي في الشارع وكأنني موجودة حالياً على الشاشة".

وأشارت إلى أن جميع برامجها يتم إذاعتها حتى الآن على ماسبيرو زمان، مثل “دردشة، سواح، جديد في جديد”.

وأكدت أنها حاليا في “مارينا 5”، حيث تشهد فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، معقبة: "شيء في منتهى البهجة، مهرجان العلمين عامل بهجة وشغل جميل جدا في المنطقة بأكملها".