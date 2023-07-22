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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استطلاعات رأى: أغلبية الأمريكيين يرون أن بايدن وترامب "غير لائقين" للترشح للسباق الرئاسى 2024

بايدن وترامب
بايدن وترامب

أظهرت استطلاعات رأي، أن أغلبية الأمريكيين يرون أن الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب "غير لائقين" للترشح للسباق الرئاسي للبيت الأبيض عام 2024. 

وقالت أحد الاستطلاعات أجرتها منظمة "يوجوف" المتخصصة في أبحاث السوق، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "يعتقد غالبية الأمريكيين أنه لا الرئيس بايدن ولا الرئيس السابق دونالد ترامب "مناسبين للخدمة لفترة أخرى" في البيت الأبيض- وقد يدعم نصفهم تقريبًا مرشحًا من حزب ثالث العام المقبل إذا كان الاثنان مرشحين لحزبهم ، وفقًا لاستطلاع رأي أجري مؤخرًا".

وجد استطلاع الرأي ان 55% البالغين الأمريكيين يعتقدون أن بايدن غير لائق للرئاسة، ويقول 53٪ الشيء نفسه عن ترامب.

عند سؤالهم عن أسبابهم، قال 20٪ من الأمريكيين إن بايدن، 80 عامًا، "غير كفء"، وقال 12٪ إنه "كبير جدًا"، وقال 10٪ إنه "فاسد"، وقال 9٪ إنه "يقوم بعمل سيئ"، و3٪ قالوا إنه "خطير".

وقال أكثر من خُمس (21٪) من شملهم الاستطلاع إن ترامب، 77% "خطير"، و17٪ قالوا إنه "فاسد"، و6٪ قالوا إنه "غير كفء"، و5٪ قالوا "لقد قام بعمل سيئ خلال فترة ولايته الأولى"، و2٪ قالوا إنه “كبير في السن”.

وقال 36٪ فقط إن المرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري مؤهل لشغل منصب الرئيس مرة أخرى ، بينما قال 27٪ نفس الشيء عن الحزب الديمقراطي الحالي، مع تأييد المرشحين إلى حد كبير على طول الخطوط الحزبية.

وفي إعادة مباراة افتراضية لانتخابات 2024، يؤيد 47٪ من الناخبين المسجلين بايدن، بينما يؤيد 43٪ ترامب، ويقول 6٪ إنهم غير متأكدين مما سيدعمونه، ويقول 4٪ إنهم سيصوتون لشخص آخر.

ويضع الاستطلاع معدل الموافقة على وظيفة بايدن عند 40٪ بين الناخبين المسجلين - وهي نفس النسبة المئوية التي "ترفض بشدة" شاغل الوظيفة، أكثر من نصف الناخبين المسجلين (54٪) لا يوافقون على الوظيفة التي يقوم بها الرئيس.

وفي الوقت نفسه ، يريد 53٪ فقط من الديمقراطيين والمستقلين المسجلين ذوي الميول الديمقراطية أن يكون بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، بينما يقول 35٪ إنهم يفضلون أن يكون هناك شخص آخر يتعامل مع معايير الحزب.

 ومع ذلك، قال 69٪ إنهم سيدعمون الرئيس في الانتخابات التمهيدية أو التجمع الحزبي لولايتهم ، بينما قال 7٪ إنهم سيدعمون روبرت إف كينيدي جونيور و 5٪ قالوا إنهم سيصوتون لماريان ويليامسون. قال 17٪ آخرون إنهم غير متأكدين.

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