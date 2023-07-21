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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الوجهة رقم 1.. "إكسترا نيوز" ترصد أجواء مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشفت مراسلة "إكسترا نيوز" شاهندة عبدالرحيم، من العلمين عن آخر كواليس مهرجان العلمين الجديدة وحفل تامر حسني.

وقالت خلال تغطية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك زحاما شديدا منذ الصباح الباكر في الممشي السياحي لمدينة العلمين.

وأضافت أن هناك تنظيما أكثر من رائع لكل الأجواء في مدينة العلمين، ولكن مع بدأ حفل الفنان تامر حسني قلت الكثافة المرورية في الممشي، لأن الجميع ذهب للحفل.

وأشارت إلى أن الحفل بدأ بموسيقي تحفيزية قبل صعود النجم تامر حسني للمسرح، موضحًة أن الإعلامي المحبوب شريف مدكور هو من قدم الحفل.

وأوضحت أن الحفل انطلق في أجواء مبهجة سادت مدينة العلمين، الوجهة السياحية رقم 1 في العالم، وأن الجميع يشهد افتتاح المهرجان في أجواء صيفية جميلة.

وأكدت أن التوافد علي حفل تامر حسني بدأ منذ ساعات الصباح الباكر، وأن الجمهور متنوع بين كبار السن والشباب والأطفال، موضحة أن مصر حققت طفرة في ملف السياحة واستقبلت 27 مليون سائح في 2023 لذلك تستحق أن تكون الوجهة السياحية الأولي في العالم.

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