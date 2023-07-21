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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شريف مدكور: "الساحل كان رملة وفي 4 سنين بقي عندنا مدينة العلمين العالمية"

شريف مدكور
شريف مدكور

قدم الإعلامي شريف مدكور، أولى الحفلات الفنية بمهرجان العلمين الجديدة.

وقال مدكور خلال الحفل: "المهرجان ده هيكون جواه مهرجانات كل يوم فيه حاجة ونتمنى يكون فيه مليون زائر يزورون العلمين خلال المهرجان".

وأضاف: "طريق الساحل كان عبارة عن رملة خلال أربع سنين كان فيه آلاف من العمال والفنيين ابتدوا المشروع الجبار وحولوا الحلم لحقيقة وعاوزين نسقف لهم".

 وتابع: "المكان ده كان فيه 21 مليون لغم، وتم إزالة الألغام، وبقي عندنا مدينة سياحية بنعزم فيها كل العالم".  

ووجه شريف مدكور الشكر للعمال والفنيين لتحويلهم طريق الساحل إلى هذا الشكل قائلاً: "شكراً لكل عامل وموظف اشتغل في مدينة العلمين الجديدة علشان تظهر بالشكل دا".

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