مارسيليا يعلن التعاقد مع أوباميانج حتى يونيو 2026

أعلن نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، تعاقده رسميًا مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج حتى يونيو 2026 المقبل.

ونشر مارسيليا عبر حسابه على “تويتر”، لقطات للمهاجم الدولي الجابوني مع أندية لها من قبل مثل أرسنال وبرشلونة وتشيلسي قبل أن يظهر بقميص مارسيليا.

ووقع الدولي الجابوني على عقد لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2026 المقبل.

وسبق أن لعب أوباميانج في الدوري الفرنسي مع أندية ديجون وليل وموناكو وسانت إيتيان، وأحرز 41 هدفا في 97 مباراة.

ولعب أوباميانج في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني لمدة 4 مواسم ونصف قضاها مع الفريق الألماني، حيث تمكن من تسجيل 141 هدفًا وصنع 36 تمريرة حاسمة.

وانضم إلى أرسنال في يناير 2018، وسجل 92 هدفا وحصد لقب هداف الدوري الإنجليزي.

انضم أوباميانج بعد ذلك إلى برشلونة حيث توج بطلًا لإسبانيا في عام 2022، وفي صيف العام نفسه، انتقل إلى تشيلسي.