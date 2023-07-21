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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير مهند العكلوك: "ترامب" أراد تفتيت فلسطين بـ"صفقة القرن"

السفير مهند العكلوك
السفير مهند العكلوك

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إن القيادة الفلسطينية رفضت "صفقة القرن" التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية في عهد "ترامب"، وأرادت بها تفتيت الأراضي الفلسطينية إلى أجزاء صغيرة.

وأضاف السفير مهند العكلوك، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن “صفقة القرن” ذهبت أدراج الرياح بالنسبة لنا كشعب فلسطيني وكقيادة فلسطينية، لكن بعض القوى الإقليمية وخاصة إسرائيل مازالت تؤمن بأنه من الممكن أن تنفذ هذه الصفقة على حساب الشعب الفلسطيني، من خلال إهدار حقه في تقرير المصير، ومن خلال اهدار حقه في إقامة هذه الدولة على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمتها. 

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