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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العالم علمين.. "القاهرة الإخبارية" ترصد أجندة حفلات المهرجان (فيديو)

فعاليات مهرجان العلمين
فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

قالت الإعلامية ليلاس كفوزي، إن أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اليوم الجمعة، هو حفل النجم تامر حسني والذي يقام بمنطقة الأرينا بالممشى السياحي، وهي واحد من أهم وأكبر المناطق في مدينة العلمين. 

وأضافت “كفوزي” خلال تغطيتها لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة، عبر فضائية “القاهرة الاخبارية”، أن هناك إقبالا كبيرا من المشاركين بالمهرجان لحضور حفل تامر حسني.

ولفتت إلى أن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، تشهد عددًا من الحفلات الغنائية خلال الأسبوع المقبل، منها حفل للنجم أحمد سعد، الموسيقار عمر خيرت، الفنان راغب علامة، إضافًة إلى عدد من الحفلات لنجوم عرب و عالميين. 

من جانبها، قالت الإعلامية نهى درويش، إن هناك الكثير من المواطنين جاءوا لزيارة مدينة العلمين الجديدة قبل بدء الحفلة، وعبروا عن سعادتهم وإعجابهم بهذه المدينة، ومدى تكاملها.

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