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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أرخص المصايف".. "إكسترا نيوز" ترصد معدلات الإقبال على شواطئ الإسكندرية

 شواطئ الاسكندرية
 شواطئ الاسكندرية

رصد  تقرير لـ"إكسترا نيوز"، حجم الإقبال على شواطئ الإسكندرية للاستمتاع بالعطلة الصيفية. 

وأكد التقرير أن هناك إقبالًا متزايدًا على شواطئ الإسكندرية للاستمتاع بالعطلة الصيفية، وأشار إلى أن هواية ركوب اليخوت في متناول الجميع وبأسعار منخفضة على شواطئ الإسكندرية.

وأوضحت أن سعر الرحلة للفرد 25 جنيهًا، يقضي خلالها رحلة تستمر لـ3 ساعات على طول الكورنيش انطلاقًا من منطقة بحري وحتى أبوقير.

وأشارت إلى أن سعر التذكرة العامة تبلغ 5 جنيهات، وتصل حتى 25 جنيهًا بالشواطئ الخاصة، موضحة أن الإسكندرية تعتبر من أرخص الوجهات السياحية ذات الخدمات السياحية المعروفة التي تتمتع بالمقومات السياحية الدينية والتراثية المختلفة. 

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