طلعت عبدالقوى يكشف ردود الأفعال حول قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

أعرب الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن سعادته بإقرار مجلس النواب لمشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعلق: "كنا أول من شارك في التوقيع على الوثيقة وبروتوكول التعاون الخاص بميثاق مارس 2022".

وأضاف "عبدالقوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc: "كنا 24 جمعية ومؤسسة أهلية وقفنا نعمل جنبًا إلى جنب خلال الفترة من مارس 2022، وحتى المؤتمر الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو المؤتمر الأول للعمل الأهلي التنموي".

وأوضح عضو التحالف الوطني، "أنه بعد النجاحات التي حققها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كان لا بد من إصدار تشريع ينظم عمله، من أجل التعامل مع وزارات الدولة من الهيئات والتيارات المختلفة".