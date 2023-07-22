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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 22-7-2023 فى البنوك المصرية

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 22-7-2023 في البنوك المصرية قبيل بداية الموسم الجديد 1445/2023 من العمرة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، عقب إعلان وزارة الحج والعمرة عن ضوابط الموسم الجديد وبدأ شركات السياحة في عمل رحلات الراغبين في العمرة.


سعر الريال السعودي اليوم السبت 22-7-2023 في البنوك المصرية

يشهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 22-7-2023 في البنوك المصرية استقرار ملحوظ في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية وإليكم أسعار صرف العملة السعودية في البنوك:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

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سعر اليورو والعملات العربية اليوم الخميس 20-7-2023

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنحو 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي وصل الريال السعودي إلى 8.17 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

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في بنك قناة السويس استقر الريال السعودي عند مستوى 8.18 جنيه للشراء  و8.25 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الريال نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

في البنك العربي الأفريقي سجل الريال السعودي نحو 8.24 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي سجل الريال نحو 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك الأهلي الكويتي  سجل الريال نحو 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
 

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