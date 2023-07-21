بعد ارتفاع أسعار السجائر.. التجار يؤكدون استمرار الإقبال ومواطنون: "هنقاطعها"

أعلنت شعبة الدخان باتحاد الصناعات عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار السجائر تتراوح بين 3 و5 جنيهات في عدد من الأصناف، حيث جاءت أسعار السجائر كالتالي، ميريت بأنواعها 64 جنيهًا، مرلبورو Red 59 جنيهًا، مرلبورو Gold‏ 59 جنيهًا، مرلبورو Crafted بأنواعها 49 جنيهًا، ال اند ام Red‏ 42 جنيهًا، ال اند ام بلو 42 جنيهًا، ال اند ام Silver‏ 42 جنيهًا، ال اند ام Forward‏ 42 جنيهًا، بالإضافة إلى زيادة أسعار منتجات التبغ المسخن «هيتس» بقيمة جنيهين إلى 50 جنيهًا.

ورصد "الدستور" حجم إقبال المواطنين على شراء السجائر بعد ارتفاع أسعارها وآراء المواطنين وآراء أصحاب الأكشاك، والتي جاءت على النحو التالي، يقول ثروت الحواشي، صاحب أحد الأكشاك بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن الإقبال ما زال مستمرًا على شراء السجائر ولم تتأثر حركة البيع والشراء بارتفاع أسعارها مؤخرًا، لافتًا إلى أن من اعتاد شرب السجائر من الصعب أن يتخلى عنها حتى وأن أصبح سعرها مبالغًا فيه وتشهد ارتفاعات مستمرة.

أضاف عاصم محمود، صاحب كشك بمنطقة أرض اللواء التابعة لمحافظة الجيزة، أن ارتفاع أسعار السجائر لم يؤثر على إقبال المواطنين على شراء السجائر بمختلف أنواعها، سواء المصري أو الأجنبي فلكل منهما زبائنه والذين لم يتغيروا تزامنًا مع ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.

فيما أضاف محمد حسن، صاحب كشك بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن ارتفاع أسعار السجائر من الممكن أن يؤثر على الكميات المطلوبة وعدد السجائر التي يتناولها الفرد يوميًا، معلقًا "اللي كان بيشتري علبة كل يوم ممكن يخليها كل يومين.. واللي كان متعود يشتري ويعزم على اللي حواليه يوفر العلبة لنفسه بعد ما غليت".

وعن المواطنين فأكد محمد عبدالعزيز، أحد المواطنين، أن ارتفاع أسعار السجائر لم يؤثر عليه بشكل كبير لأنه اعتاد على شرب السجائر المصري والتي تتأثر كثيرًا بارتفاع الأسعار الذي شهدته مختلف أنواع السجائر خلال الوقت الحالي.

وقال مصطفى هشام، أحد المواطنين، إن هناك توجهًا بين المدخنين لمقاطعة السجائر بشكل نهائي ولكن تدريجيًا حتى لا يتمكنوا من العودة إليها مرة أخرى نتيجة لارتفاع سعرها المبالغ فيه في أوقات متتالية قصيرة "بندفع فلوس عشان نبوظ صحتنا.. وعيالنا أولى بكل جنيه".

وهو ما أيده محمود مهدي، أحد المواطنين، والذي أكد أن مقاطعة السجائر هي الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع سعرها مؤخرًا، لافتًا إلى أنه من الممكن استبدالها بأي شىء أخر كالشيشة إلى أن نتمكن من ترك الدخان تدريجيا بكافة أنواعه.