بالأسماء.. إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي، أمام مجمع الإسماعيلية التعليمي بإتجاه مدينة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ لمرفق إسعاف الإسماعيلية حول انقلاب سيارة رقم "ر. ي. ق 2349" مصر على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، أمام مجمع الإسماعيلية التعليمي وبها ٣ اشخاص، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين أن المصابين هم ابراهيم عبود السيد، 25 سنة، ومقيم في الحسينية بالشرقية، ومصاب بكدمة بسيطة بالساقين، والسيد محمد السيد 34 سنة، ومقيم في الحسينية بالشرقية، ومصاب بسحجة بسيطة، وفارس محمد محمد، 23 سنة، ومقيم في الحسينية بالشرقية، وجميعه رفضوا النقل.