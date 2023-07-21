ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي، أمام مجمع الإسماعيلية التعليمي بإتجاه مدينة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ لمرفق إسعاف الإسماعيلية حول انقلاب سيارة رقم "ر. ي. ق 2349" مصر على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، أمام مجمع الإسماعيلية التعليمي وبها ٣ اشخاص، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين أن المصابين هم  ابراهيم عبود السيد، 25 سنة، ومقيم في الحسينية بالشرقية، ومصاب بكدمة بسيطة بالساقين، والسيد محمد السيد 34 سنة، ومقيم في الحسينية بالشرقية، ومصاب بسحجة بسيطة، وفارس محمد محمد، 23 سنة، ومقيم في الحسينية بالشرقية، وجميعه رفضوا النقل.

حوادث الاسماعيلية آخر حوادث الإسماعيلية اخبار حوادث الاسماعيلية اخبار حوادث الاسماعيلية اليوم

الأكثر قراءة

الأهلى يحسم رحيل محمد الشناوى بعرض "لا يمكن رفضه" غدًا

أردوغان: تطوير العلاقات مع مصر سيعزز إمكاناتنا الاقتصادية

العربي القطري يتعاقد مع "هداف الزمالك"

بعد ظهورها على شواطئ الغردقة.. ما لا تعرفه عن سمكة شيطان البحر

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. التجار يؤكدون استمرار الإقبال ومواطنون: "هنقاطعها"

السباح العالمى سيد الباروكى يقود "ناشئى الزعانف" للسباحة فى قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال