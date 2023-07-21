ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية.. والداخلية يطلب تأجيل مباراة الأهلي بكأس مصر

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ويرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 وكيفية التسجيل للحصول على النتيجة

الثانوية العامة

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور عن آخر اخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، وكذلك روابط الحصول على النتيجة والموعد الرسمي لإعلان نتيجة الثانوي العام.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

الداخلية يطلب تأجيل مباراة الأهلى فى كأس مصر

فريق الداخلية

كشف عثمان الدسوقي، المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، عن طلب تأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي والتي ستجمع الفريقين في ثمن نهائي كأس مصر.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

متاحة عبر موقع تذكرتى.. أسعار تذاكر حفل نانسى عجرم وراغب علامة

راغب ونانسي

أتاح موقع تذكرتي الفرصة لحجز حفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم اللبناني راغب علامة يوم 28 من يوليو الجاري ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة أكبر تظاهرة ترفيهية في الشرق الأوسط.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

أسعار النفط ترتفع عند التسوية مع تراجع المخزونات الأمريكية

النفط

ارتفعت أسعار النفط قليلًا عند التسوية، بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع واردات الصين من الخام، لكن توقعات الطلب الضعيفة أبقت المستثمرين حذرين.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

البيت الأبيض: من غير المرجح أن تغير طائرات "إف–16" مسار النزاع بأوكرانيا

جون كيربي

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي، جون كيربي، بأن تسليم طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف–16 إلى أوكرانيا قد يبدأ نهاية هذا العام، لكن من غير المرجح أن تغير مسار النزاع.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

محمد رياض يتحدث عن موهبة نجله عمر فى التأليف

محمد رياض

قال الفنان محمد رياض، رئيس مهرجان المسرح القومي، إن نجله عمر لم يجرؤ أن يطلب منه المشاركة في فيلم "حجر إيجابي"، ولكنه بعد البدء في تصوير الفيلم لم يكن قد تم اختيار البطل الرئيسي للفيلم.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط  هنا

نانسي عجرم راغب علامة الاهلى الداخلية الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة 2023 اسعار النفط النفط البيت الأبيض محمد رياض

الأكثر قراءة

متى يبدأ العام الدراسى الجديد 2023-2024 فى مدارس مصر؟

سعر الريال السعودى وأسعار الدينار الكويتى اليوم الجمعة 2023/7/21

اعرف سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 21-7-2023

تعرف على أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 21-7-2023

توتر وخوف فى الخرطوم وأم درمان بسبب القصف والانفجارات

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الجمعة 21 يوليو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق