أخبار فاتتك|آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية.. والداخلية يطلب تأجيل مباراة الأهلي بكأس مصر

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ويرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 وكيفية التسجيل للحصول على النتيجة

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور عن آخر اخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، وكذلك روابط الحصول على النتيجة والموعد الرسمي لإعلان نتيجة الثانوي العام.

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الداخلية يطلب تأجيل مباراة الأهلى فى كأس مصر

كشف عثمان الدسوقي، المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، عن طلب تأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي والتي ستجمع الفريقين في ثمن نهائي كأس مصر.

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متاحة عبر موقع تذكرتى.. أسعار تذاكر حفل نانسى عجرم وراغب علامة

أتاح موقع تذكرتي الفرصة لحجز حفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم اللبناني راغب علامة يوم 28 من يوليو الجاري ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة أكبر تظاهرة ترفيهية في الشرق الأوسط.

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أسعار النفط ترتفع عند التسوية مع تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط قليلًا عند التسوية، بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع واردات الصين من الخام، لكن توقعات الطلب الضعيفة أبقت المستثمرين حذرين.

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البيت الأبيض: من غير المرجح أن تغير طائرات "إف–16" مسار النزاع بأوكرانيا

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي، جون كيربي، بأن تسليم طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف–16 إلى أوكرانيا قد يبدأ نهاية هذا العام، لكن من غير المرجح أن تغير مسار النزاع.

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محمد رياض يتحدث عن موهبة نجله عمر فى التأليف

قال الفنان محمد رياض، رئيس مهرجان المسرح القومي، إن نجله عمر لم يجرؤ أن يطلب منه المشاركة في فيلم "حجر إيجابي"، ولكنه بعد البدء في تصوير الفيلم لم يكن قد تم اختيار البطل الرئيسي للفيلم.

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