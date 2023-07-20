ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

متاحة عبر موقع تذكرتي.. أسعار تذاكر حفل نانسي عجرم وراغب علامة

راغب ونانسي
راغب ونانسي

أتاح موقع تذكرتي الفرصة لحجز حفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم اللبناني راغب علامة يوم 28 من يوليو الجاري ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة أكبر تظاهرة ترفيهية في الشرق الأوسط والذي بدأت فعالياته يوم الخميس الماضي وتمتد حتى السادس والعشرين من الشهر القادم.

أسعار حفل نانسي عجرم وراغب علامة

وحدد موقع تذكرتي أسعار حفل نانسي وراغب علامة وفقا للفئات التالية وسط إقبال كبير من الجمهور:

  • طاولة من 10 أفراد ثمنها 35 ألف جنيه بواقع 3500 جنيه للفرد.
  • Stage Front وسعرها 750 جنيهًا.
  • Regular سعرها 300 جنيه.
  • Stage Front (group ticket) سعرها 650 جنيه.
  • Regular (group ticket) سعرها 250 جنيه.

وتضم فعاليات المهرجان أيضًا حفلًا فنيًا لكل من الموسيقار الكبير عمر خيرت، والفنانة اللبنانية إليسا، كما بدأت شركة "تذكرتي" فتح باب الحجز لحفل الفنان تامر حسني بمدينة العلمين الجديدة، كأولى حفلات مهرجان العلمين.

أصبحت منطقة العلمين أرينا بمنطقة العلمين الجديدة جاهزة تمامًا لاستقبال حفل نجم الجيل تامر حسني في التاسعة من مساء غدًا الجمعة كأول حفلات مهرجان العلمين الجديدة الموسيقية والتي تمتد خلال الأيام القادمة لتستقبل عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

وقبل قليل أصبحت كافة الشاشات وأجهزة العرض وإمكانات الصوت والضوء والألعاب النارية جاهزة كما انتهت كافة بروفات العروض الحركية والراقصة لحفل تامر حسني وتمت تجربة حركات الذكاء الاصطناعي على المسرح ولاقت نجاحًا كبيرًا من قبل الفريق المنظم الذي حضر التجربة.

ومن المقرر أن يقام حفل النجم أحمد سعد يوم الخميس القادم الموافق 27 يوليو الجاري حيث بدأ موقع تذكرتي فتح باب الحجز على التذاكر التي تشهد إقبالا كبير من الجمهور بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال الفترة الماضية في حفلاته وأغنياته. 

أسعار حفل نانسي عجرم وراغب علامة راغب علامة حفل نانسي حفل نانسي عجرم وراغب علامة مهرجان العلمين الجديدة حفلات مهرجان العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

نهاية السوق السوداء.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

مزار عالمى.. "الدستور" تتابع تطوير منطقة الأهرامات: متحف وخدمات سياحية

موعد جلسة تجديد حبس زوج المطربة بوسى

مرتضى منصور: "أى واحدة لابسة بنطلون ضيق هشطب عضويتها"

فاروق فلوكس: ابنى أحمد كان معموله سحر ودلوقتى بقى كويس ومواظب على الصلاة

الأرصاد الجوية: انكسار الموجة الحارة تدريجيًا بداية من غد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق