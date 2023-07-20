متاحة عبر موقع تذكرتي.. أسعار تذاكر حفل نانسي عجرم وراغب علامة

أتاح موقع تذكرتي الفرصة لحجز حفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم اللبناني راغب علامة يوم 28 من يوليو الجاري ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة أكبر تظاهرة ترفيهية في الشرق الأوسط والذي بدأت فعالياته يوم الخميس الماضي وتمتد حتى السادس والعشرين من الشهر القادم.

أسعار حفل نانسي عجرم وراغب علامة

وحدد موقع تذكرتي أسعار حفل نانسي وراغب علامة وفقا للفئات التالية وسط إقبال كبير من الجمهور:

طاولة من 10 أفراد ثمنها 35 ألف جنيه بواقع 3500 جنيه للفرد.

Stage Front وسعرها 750 جنيهًا.

Regular سعرها 300 جنيه.

Stage Front (group ticket) سعرها 650 جنيه.

Regular (group ticket) سعرها 250 جنيه.

وتضم فعاليات المهرجان أيضًا حفلًا فنيًا لكل من الموسيقار الكبير عمر خيرت، والفنانة اللبنانية إليسا، كما بدأت شركة "تذكرتي" فتح باب الحجز لحفل الفنان تامر حسني بمدينة العلمين الجديدة، كأولى حفلات مهرجان العلمين.

أصبحت منطقة العلمين أرينا بمنطقة العلمين الجديدة جاهزة تمامًا لاستقبال حفل نجم الجيل تامر حسني في التاسعة من مساء غدًا الجمعة كأول حفلات مهرجان العلمين الجديدة الموسيقية والتي تمتد خلال الأيام القادمة لتستقبل عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

وقبل قليل أصبحت كافة الشاشات وأجهزة العرض وإمكانات الصوت والضوء والألعاب النارية جاهزة كما انتهت كافة بروفات العروض الحركية والراقصة لحفل تامر حسني وتمت تجربة حركات الذكاء الاصطناعي على المسرح ولاقت نجاحًا كبيرًا من قبل الفريق المنظم الذي حضر التجربة.

ومن المقرر أن يقام حفل النجم أحمد سعد يوم الخميس القادم الموافق 27 يوليو الجاري حيث بدأ موقع تذكرتي فتح باب الحجز على التذاكر التي تشهد إقبالا كبير من الجمهور بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال الفترة الماضية في حفلاته وأغنياته.