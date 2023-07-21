الداخلية يطلب تأجيل مباراة الأهلى فى كأس مصر

كشف عثمان الدسوقي، المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، عن طلب تأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي والتي ستجمع الفريقين في ثمن نهائي كأس مصر.

وقال عثمان الدسوقي، في تصريحات تليفزيونية: "الدوري انتهى بالنسبة لنا يوم 14 الماضي وبعض لاعبي الفريق عقودهم انتهت وهناك عدد من المعارين سيعودون إلى أنديتهم".

وأضاف: "اللاعبون الأفارقة يرغبون في السفر إلى بلادهم وباب القيد للموسم الجديد سيتم فتحه يوم 27 يوليو الجاري".

وتابع: "الجونة تعرض لنفس الموقف من قبل في بطولة الكأس وخسر أمام الأهلي بنتيجة 13-0 منذ 8 أعوام".

وأوضح: "خاطبنا اتحاد الكرة بتأجيل المباراة، والأهلي وافق على التأجيل".

وأتم: "ننتظر موافقة اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر".