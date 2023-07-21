البيت الأبيض: من غير المرجح أن تغير طائرات إف–16 مسار النزاع بأوكرانيا

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي، جون كيربي، بأن تسليم طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف–16 إلى أوكرانيا قد يبدأ نهاية هذا العام، لكن من غير المرجح أن تغير مسار النزاع.

وقال كيربي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "من المحتمل أن تكون طائرات إف–16 هناك بحلول نهاية العام، لكننا لا نعتقد أن الطائرات وحدها ستكون قادرة على إحداث فرق هناك".

ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية تحتاج في المقام الأول إلى المدفعية.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع بأوكرانيا، حيث لا يشمل ذلك توريد الأسلحة فقط، ولكن أيضا تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى أيضا. وقد صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.