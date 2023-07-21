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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد رياض يتحدث عن موهبة نجله عمر فى التأليف

محمد رياض
محمد رياض

قال الفنان محمد رياض، رئيس مهرجان المسرح القومي، إن نجله عمر لم يجرؤ أن يطلب منه المشاركة في فيلم "حجر إيجابي"، ولكنه بعد البدء في تصوير الفيلم لم يكن قد تم اختيار البطل الرئيسي للفيلم.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن نجله طلب مه رؤية سيناريو الفيلم وأعجبه كثيرًا وطلب المشاركة فيه؛ لأنه يحب التجارب الشبابية لأنه يكون لديهم طاقة وأحلام.

رأيه بموهبة ابنه بالتأليف

وأكد أن نتيجة الفيلم كانت أفضل مما توقع لأنه أنتج من قبل، ويعرف صعوبات الإنتاج، وفريق الفيلم أنتجوه من مصروفهم الشخصي، وظل تصويره لمدة عام، وتقفيله أخذ عام آخر، وعبر عن إعجابه بموهبة ابنه في التأليف لأن الشخصيات مرسومة بشكل جيد، ولديهم تطور ويوجد روابط بين الشخصيات يحتاج لمحترف، كما أن كل مستوى اجتماعي له لغته.

وتابه، أنه أحب نجله كممثل وكمؤلف لأن لديه شيئًا مميزًا، وهو موهوب في الكتابة وأعجبه فكرة أنه أخد فترة كورونا بشكل إيجابي.

محمد رياض نجله عمر حجر ايجابي التاليف رأيه بموهبة ابنه صعوبات الإنتاج

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