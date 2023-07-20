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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إهمال طبي يُنهي حياة "شروق" ببورسعيد.. وشقيقها: "مش هنسيب حقها"

شقيق شروق
شقيق شروق

"عايز أجيب حقها".. بهذا الكلمات بدأ باسم شقيق “شروق محمد إبراهيم” التي توفيت داخل إحدى العيادات الخاصة بسبب خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية بالبطن منذ 3 أيام.

وطالب شقيق الضحية، بمحاسبة الطبيب المهمل “ع ع”، معلقًا: “أنا وافقت أن أختي تتشرح ومش هسيب حقها لآخر يوم في عمري”.

ويقول الاخ أن شقيقته “شروق" لم تكن تعاني من أي مشكلات صحية وذهبت للعيادة رفقتنا وبصحة جيدة، واستغربنا عدم طلب الطبيب لاي  تحاليل أو اشاعات، واكتفي بـ “السونار”، والاطلاع علي تحاليل قديمة كانت رفقتها، وقرر إجراء العملية وكانت الأسرة مطمئنة لأنه من المفترض أن لديه الخبرة والمهارة.

وكشف شقيق “شروق” عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شقيقته والتي كانت تعاني من بطانة الرحم المهاجرة، واختارت طبيب نساء شهير في محافظة بورسعيد لإجراء الجراحة، وبالفعل أبلغهم الطبيب انها عملية بسيطة لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة فقط وسوف يجريها في العيادة الخاصة به.

وتابع: "دخلت شروق غرفة العمليات بعد تجهيزات بسيطه.. 15 دقيقة مرت قبل أن يبلغهم أحد الممرضين أن العملية انتهت، وانتظرنا خروجها ساعة كاملة، في توتر ليخرج الطبيب قائلا: "الحمد لله العملية نجحت و بس المريضة قلبها وقف"، مما جعل الأسرة تتعرض للانهيار، وتحمل صرخاتهم أسئلة: ماتت ازاي؟ حصلها أيه؟، إلا أن الطبيب كان يتعامل بشكل هادئ مما آثار غضبهم .

ويتابع شقيق الضحية قمت بتحرير محضر رسمي اتهمت فيه الطبيب بالتسبب في الوفاة.

اختارت اجراؤها أطفاله أصيبت الحادثة العاملين

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