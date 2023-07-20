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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نهى درويش تكشف آخر مستجدات فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

الإعلامية نهى درويش
الإعلامية نهى درويش

كشفت الإعلامية نهى درويش، إن حفلة الفنان تامر حسني  ستقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة  يوم الجمعة 21 يوليو في منطقة الأرينا بالعلمين الجديدة.

وأضافت الإعلامية نهى درويش خلال حديثها عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن منطقى الأرينا تعتبر من أهم المناطق المتواجدة في الممشى السياحي، وقد تم تجهيزها بشكل يدعو للفخر، معقبة: "كل الناس في انتظار حفل تامر حسني بالعلمين الجديدة". 

ومن جانبها، أكدت الإعلامية ليلاس كفوزي، أن هناك الكثير من الاستعدادات التي تجري على قدم وساق، لافتة إلى أن هناك حدث رائع أيضاً وهو "الفاشون شو" الذي يشهد حضور مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، والي سيكون بالنورث سكوير بالعلمين الجديدة وسيقام في الـ 10 من أغسطس. 

كما أعلنت ليلاس كفوزي، عن فعالية أخرى سوف تنطلق في 12 أغسطس، وهي النسخة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، وسيتم خلالها تكريم العديد من الشخصيات المؤثرة في الدراما، كما سيتم تكريم عدد كبير من الأعمال الدرامية. 

كما أشارت الإعلامية نهى درويش، إلى انطلاق حفلة للمطرب أحمد سعد، خلال الأسبوع القادم، فضلا عن حفلة المطرب راغب علامة ونانسي عجرم، والفنان رامي عياش الذي سيقام حفله في النورث سكوير، مؤكدة أن جميعها فعاليات مبهجة وتحظى بانتظار جميع المواطنين. 

 

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