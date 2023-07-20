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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صفاء النجار: معرض الإسكندرية للكتاب يولى أهمية كبيرة للذكاء الاصطناعى وتطبيقاته

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، إن خير جليس دائماً يكون الكتاب.

وأضافت، خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أنها دائماً تحرص على تقديم كل ما هو جديد في عالم الكتب، موضحة أن أبرز الفعاليات التي تقام حالياً معرض الإسكندرية للكتاب في دورته الـ18، والذي تم افتتاحه يوم 12 يوليو الجاري في مكتبة الإسكندرية.

وأشارت إلى أن الافتتاح ضمن ندوة كبيرة عن مسيرة الشاعر المصري الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، وأن الفعاليات ستستمر حتى يوم 26 يوليو، لافتة إلى أن المعرض يستضيف عددا من الأنشطة الفنية والثقافية الكبيرة، فضلًا عن استضافته مجموعة من أبرز الأدباء في مصر والعالم العربي.

وأوضحت أن المعرض يضم مجموعة من الأمسيات الشعرية المتميزة، فضلاً عن اهتمام المعرض بالتاريخ والتراث من استضافة ندوات استراتيجيات التفكير ومعالجة المعلومات ومهارات القيادة.

وأكدت أن المعرض يولي أهمية كبيرة هذا العام بموضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التسويق والإعلام الرقمي، موضحة أن المعرض يستضيف فعاليات فنية على رأسها صناع مسلسل رشيد واستضافة الفنان فتحي عبدالوهاب في لقاء مفتوح مع الجمهور.

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