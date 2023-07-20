برلماني: "23 يوليو ثورة عظيمة انحازت للمواطن"

هنأ النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، قائلا: “كانت وستظل ثورة مصرية عظيمة غيرت الأوضاع وانحازت للمواطن وحريته وأمله في غد أفضل”.

وأكد محسن، في تهنئته، أن الاحتفال بثورة 23 يوليو يأتي بعد أيام قليلة من احتفال الشعب المصري، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013، قائلا: “كانتا عنوانًا للإصرار والإرادة الوطنية، من أجل عزة ورفعة هذا الوطن”.

وأشار نائب الشيوخ، إلى الدور الوطني المشهود الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في ثورتي 23 يوليو و30 يونيو 2013، دعما لإرادة الشعب في التغيير.

ودعا النائب احمد محسن لاستلهام العبرة والعظة من ثورات مصر، فقد كانت دوما انطلاقة للأمام وتغيير أوضاع الوطن.