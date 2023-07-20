حفل تامر حسني أهم فعاليات مهرجان العلمين في أسبوعه الثاني

خصص برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، فقرة لمتابعة آراء زوار مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

وقال أحمد غنيم، مراسل فضائية "الحياة"، إن هناك متابعة لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي ينطلق تحت شعار "العالم علمين"، لأسبوعه الثاني على التوالي.

وأضاف أن مهرجان العلمين يواصل فعالياته ويبهر الجميع يومًا بعد يوم، والجميع يستمتع بالأجواء التي توفرها مدينة العلمين الجديدة.

وأشار إلى أن أهم الفعاليات حفل الفنان تامر حسني غداً يوم 21 يوليو، موضحاً كل الاستعدادات لاستقبال الجمهور من البوابات وتنظيم دخول الجماهير.

وأوضح أن هناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والأنوار واستخدام تقنيات لأول مرة في مهرجان العلمين.