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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل قناة "dmc" يستعرض آخر مستجدات فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

فعاليات مهرجان العلمين
فعاليات مهرجان العلمين

أوضح محمد سعد، مراسل برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية dmc، آخر مستجدات  فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلًا: "إن الغد يشهد حفل الفنان تامر حسني، والاستعدادات على قدم وساق، حيث يوجد استعدادات بشكل كبير جدًا في منطقة أرينا العلمين، وهي المنطقة التي سيقام فيها الحفلات، حيث شملت الاستعدادات على أجهزة الساوند والإضاءة وأماكن حضور الجمهور". 

وأضاف محمد سعد خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية dmc، تقديم الإعلامية دينا عصمت، أن هناك إقبال جماهيري كبير جدًا على مدينة العلمين الجديدة من كل الجنسيات، لأجل حضور فعاليات مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين"، لافتاً إلى أن هناك لجنسيات مختلفة، مثل المملكة العربية السعودية، جنسيات من دولة الإمارات، الكويت، الجزائر، المغرب، جنسيات من دول أوروبية من أجل الاستمتاع بالمصيف والاستمتاع بشواطئ مدينة العلمين الجديدة، كما يوجد إقبال جماهيري من كل المحافظات بجمهورية مصر العربية وكل الفئات العمرية، وكل الفئات الاجتماعية لحضور فعاليات مهرجان العلمين. 

وأشار إلى أن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تعقد في ثلاث مناطق، المنطقة الأولى هي أرينا العلمين، والتي تشهد إقامة الفعاليات الفنية، المنطقة الثانية وهي ممشى العلمين السياحي، والنورث سكوير يشهد الفعاليات الرياضية.

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