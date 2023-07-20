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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الطائرات والمظلات ترسم "لوحات فنية" فى سماء العلمين الجديدة

جريدة الدستور

قالت فرح الخولي، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن سماء مدينة العلمين شهدت اليوم الخميس، عروضًا بالطائرات والمظلات حاملة أعلام الدول المشاركة في المهرجان الذي تستضيفه المدينة في دورته الأولى.

وأضافت مراسلة القناة، وأيضًا كان هناك العديد من العروض في اليخوت شكلت لوحة فنية، ترحيبًا باستقبال الزوار، لافتة إلى أن هذه العروض ضمن فعاليات مهرجان العلمين والذي سيستمر لمدة 44 يومًا.

تقام مدينة العلمين على مساحة تزيد على 50 ألف فدان باستثمارات تتخطى 40 مليار جنيه، بهدف استيعاب أكثر من 4 ملايين مواطن.

ويشتمل مهرجان العلمين الجديدة، على 12 نشاطًا وفعالية فى مجالات الترفيه والفن والرياضة، ويشتمل كل منها على مجموعة من الفعاليات والمنافسات، التى ستُقام بشكل عالمى على أرض العلمين الجديدة، إحدى أهم المدن الذكية الجديدة، التى أصبحت محط أنظار الزوار من مختلف دول العالم.

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