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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بروتوكول تعاون بين نقابة الموسيقيين وجمعية المؤلفين والملحنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

في بيان مشترك بين كل من نقابة المهن الموسيقية، وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"، تم الإعلان عن بدء التنسيق بين الجهتين لحماية حقوق كل من الموسيقيين والمؤلفين والملحنين والمطربين وكل أطراف صناعة الموسيقى.

وأصدرت الجهتان بيانا لتوضيح البروتوكول جاء كالتالي: "في إطار اهتمام الدولة وتوجهات القيادات السياسية بصون الإبداع وحمايته، وانطلاقا من ضرورة حماية الحق المادي والمعنوي للمؤلفين والمبدعين والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، عُقد اجتماع بمقر نقابة المهن الموسيقية بحضور مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل والسادة مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين وأمينها العام الأستاذ فوزي إبراهيم، وتم طرح عدة أمور مهمة بشأن مبدعي مصر من الموسيقيين والمؤلفين والملحنين والمطربين وكافة أطراف صناعة الموسيقى والمحتوى الفني المصري، مع التأكيد علي أهمية تضافر الجهود المبذولة والتعاون الدائم بينهما لضمان الحفاظ علي حقوق المبدعين وصناع الفن المصري".

وأضاف البيان: وانتهى اللقاء الأول لمجلسي الإدارة، بالاتفاق على ضرورة مخاطبة جميع الجهات المعنية بالحفاظ علي حقوق المبدعين واستمرار التنسيق من أجل تحقيق ذلك الهدف.

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