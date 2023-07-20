التصريح بدفن جثمان ضحية حمام السباحة الخاص فى سوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، كانت قد انتهت حياته غرقًا داخل حمام سباحة بمنطقة ملاهٍ خاصة بناحية بيت داوود دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بغرق طالب بحمام سباحة بناحية بيت داوود دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين غرق المدعو (شهاب. ع. ع. م- ١٦ سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز)، داخل حمام سباحة کائن داخل منطقة ملاهٍ خاصة، بقطعة أرض فضاء مسورة من الخارج، بها ألعاب أطفال "مراجيح وحمام السباحة"، مِلك المدعو (عبدالعال. ا. ع- ويقيم بذات الناحية)، وبسؤال والد المتوفي المدعو "عبدالرحيم. ع. م. ح- ٥١ سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية"، أقر بمضمون ما تقدم، واتهم المدعو (أحمد. ع. ا. ع- ٢٢ سنة- المدير المسئول عن الملاهي نجل مالك الملاهي- ويقيم بذات الناحية)، بالإهمال، وأفاد المشكو في حقه بمضمون ما تقدم.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بالدفن.