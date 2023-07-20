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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي على القمة.. أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب في 2023

الأهلي
الأهلي

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب خلال موسم 2022-2023، بعد حصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة 43 في تاريخه.

أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب في 2023 

ونستعرض لكم الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب في عام 2023 الجاري، وذلك على النحو التالي:

1- الأهلي المصري

حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 4 بطولات في عام 2023، وهي: الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر المصري، كأس مصر (لموسم 2021-2022).

وينتظر فريق الأهلي خوض مباراة كأس السوبر الأفريقي، والتي ستكون أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

الأهلي بطلًا للدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023

2- مانشستر سيتي الإنجليزي

حصد فريق مانشستر سيتي 3 ألقاب في عام 2023، وهي: الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

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3- ريال مدريد الإسباني

حصد فريق ريال مدريد أيضًا 3 ألقاب في عام 2023 الجاري، وهي: كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، وكأس ملك إسبانيا.

4- برشلونة الإسباني

وتوّج فريق برشلونة بلقبين في عام 2023 الحالي، وهما: الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

5- بايرن ميونخ الألماني

حصد فريق بايرن ميونخ لقبين في عام 2023 الجاري، وهما: الدوري الألماني، وكأس السوبر الألماني.

6- باريس سان جيرمان الفرنسي

الأمر ذاته بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان، الذي حصد لقبين في عام 2023، وهما: الدوري الفرنسي، وكأس السوبر الفرنسي.

7- إنتر ميلان الإيطالي

ولم يختلف نادي إنتر ميلان عن البقية، حيث حصد أيضًا لقبين، وهما: كأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي.

8- اتحاد جدة السعودي

كذلك حصد فريق الاتحاد السعودي، الذي يضم أحمد حجازي وطارق حامد، لقبين، وهما: بطولة الدوري السعودي، وكأس السوبر السعودي في عام 2023.

9- الهلال السعودي

في حين حصد فريق الهلال السعودي لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في عام 2023 الجاري.

10- إشبيلية الإسباني

بينما حصد فريق إشبيلية، لقب واحد وهو بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" في عام 2023 الحالي.

11- وست هام يونايتد الإنجليزي

كذلك توّج فريق وست هام يونايتد بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في عام 2023 الجاري.

تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري 2023

وكان فريق الأهلي قد توّج بلقب الدوري المصري الممتاز، أمس الأربعاء، بعد التعادل مع حرس الحدود بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وحصد فريق الأهلي لقب الدوري المصري، كرابع بطولة له خلال عام 2023 الجاري، متفوقًا على مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي حصد ثلاث ألقاب في العام الحالي.

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