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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمود متولي: بطولات الأهلي لن تتوقف.. وفخور باللعب مع الجيل الحالى

محمود متولي
محمود متولي

قال محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق دائمًا على قدر ‏المسئولية ونجحوا في إسعاد الجماهير من خلال التتويج بكل البطولات التي شارك فيها ‏الأهلي على مدار الموسم، وأنه فخور جدًّا على المستوى الشخصي باللعب مع الجيل الحالي ‏للفريق.‏

وأشار متولي إلى أن البطولات الخمس التي توج بها الأهلي هذا الموسم أكبر تعويض بالنسبة ‏له على الصعوبات التي واجهها، وأنه لا يتوقف كثيرًا عند الإصابة والتي تعد قضاءً وقدرًا ‏وأنه يعمل جاهدًا على العودة سريعًا للتواجد مع الفريق.‏

وشدد لاعب الأهلي على أن بطولات الأهلي لن تتوقف، وأن الفريق مستمر في تحقيق أهدافه ‏خلال المرحلة المقبلة من خلال التتويج بالمزيد من البطولات وإهدائها إلى الجماهير الداعم ‏الأكبر للفريق خلال مشواره.‏

واختتم محمود متولي تصريحاته بالتأكيد أن احتفالية لقب الدوري لها طابع خاص، لا سيما ‏أنها جاءت في حضور جماهير النادي، وأنه يهديهم كل الألقاب التي توج بها الفريق.‏

محمود متولى الاهلى الدورى المصرى تتويج الأهلي ببطولة الدوري

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