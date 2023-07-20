مروان عطية: جماهير الأهلى كلمة السر فى كل البطولات ‏

قال مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن جماهير الأهلي هي كلمة السر في ‏كل البطولات التي توج بها الفريق هذا الموسم من خلال مساندتهم ودعمهم لكافة اللاعبين، وقال إن اللاعبين نجحوا في رسم البسمة على وجوههم من خلال التتويج بكل البطولات التي شارك بها ‏الفريق.‏

وأضاف مروان: منذ أول يوم تواجدت فيه بالأهلي لمست الدعم الكبير من الجماهير، والتي ‏أتمنى أن أكون عند حسن ظنهم من خلال الفوز بالمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.‏

وأهدى لاعب الأهلي لقب الدوري الممتاز إلى والده ووالدته، متمنيًا من الجماهير أن تدعو ‏لهما بالرحمة والمغفرة.‏

واختتم مروان عطية تصريحاته بالتأكيد أن الفريق سيخوض الموسم المقبل بدوافع جديدة ‏وقوية، وسيتم التحضير بشكل قوي لكل البطولات التي سوف يشارك بها الفريق لمواصلة ‏حصد البطولات.‏