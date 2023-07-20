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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يرفض إراحة لاعبي الأهلي عقب التتويج بالدرع ويستعد لمواجهة بيراميدز

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري والمقرر لها مساء الأحد المقبل علي ستاد الدفاع الجوي.

ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني منح لاعبي الفريق راحة عقب مباراة حرس الحدود والتي تتوج الفريق باللقب الـ43 في تاريخه وتم تسليمه درع الدورى.

وأغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر ملف مباراة حرس الحدود وبدأ التركيز فى مباراة بيراميدز من أجل الحفاظ علي سجل الفريق خالي من الهزائم رغم حسم الأهلى لقب الدورى إلا أن الأهلى يطمح فى الفوز على بيراميدز مساء الأحد باعتبار أن هذه المباراة من المواجهات الكبرى للمارد الأحمر فى بطولة الدورى.

وطلب كولر من الجهاز المعاون تقريرًا خاصًا عن موقعتي الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي ونهائي السوبر الأخير الذي أقيم في الإمارات  من أجل معرفة الخصم بشكل خاص وتجهيز الخطة المناسبة لتحقيق الفوز والحفاظ على مشوار الفريق في البطولة الحالية بدون أي خسارة.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

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