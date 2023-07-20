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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب الأهلي يرد على الجدل المثار حول إصابة إمام عاشور

أمام عاشور
أمام عاشور

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي، إن النادي لا يبرم أي صفقة إلا بعد اجتياز الكشف الطبي والاطمئنان بشكل كامل على سلامة اللاعب، وهو ما حدث مع صفقة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الجديد القادم من ميتلاند الدنماركي خلال الميركاتوالصيفي.

وأضاف أن أن إمام عاشور يخوض المرحلة الأخيرة في الوقت الحالي من برنامجه التأهيلي بعد إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية مشيراً إلي متابعته بشكل يومي بجانب أخصائي التأهيل بالقلعة الحمراء حيث سيكون اللاعب لائقا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي مع انطلاق الموسم الجديد بعدما خاض ما يزيد عن 95% من برنامجه التأهيلي وباتت عودته وشيكة للملاعب دون أي قلق على حالته البدنية.

وأشار طبيب الأهلي، في تصريحات له، إلى أنه تسلم من محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر والمشرف على حالة إمام عاشور كافة التقارير الطبية الخاصة باللاعب والتي جاءت مطمئنة ولا تدعو للقلق.

واختتم أبوعبلة تصريحات: أقول لجماهير الأهلي اطمئنوا ولا نريد التشكيك في عمل الجهاز الطبي لأننا نعمل بجد وبأفضل الطرق العلمية.

وتعادل الأهلي وحرس الحدود 1-1، في المباراة التي أقيمت علي ستاد القاهرة الدولي، وبهذه النتيجة يرتفع ‏رصيد الأهلي للنقطة 82، فيما ارتفع رصيد الحرس للنقطة 25.‏

أحمد أبوعبلة الاهلى التقارير الطبية صفقة امام عاشور ميتلاند الدنماركي

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