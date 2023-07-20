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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات تكشف ملابسات غرق شاب فى نهر النيل بالوراق

غرق شاب
غرق شاب

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في غرق شاب بنهر النيل في الوراق.

وأشارت التحريات أنه خلال الاستحمام تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في الوراق، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن عاملًا خلال الاستحمام بالنيل، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة. 

وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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