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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يهنئ محافظ مطروح بالفوز بجائزة أفضل معسكر بالبرنامج الرئاسى لشباب الحدود

المهندس صالح سلطان
المهندس صالح سلطان

تقدّم المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح، بالتهنئة للواء خالد شعيب محافظ مطروح، ولجماهير وأهالي مطروح بعد فوز محافظة مطروح للعام الثانى على التوالي في البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية بجائزة أفضل معسكر مجمع للعام الثاني على التوالي.

ووجّه "سلطان"، في بيانٍ أصدره اليوم، التحية والتقدير لكل من شاركوا في إنجاح البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية من شباب محافظة مطروح ومختلف المحافظات الحدودية المشاركة في البرنامج الرئاسي، مشيدًا بالاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق العديد من المشروعات القومية العملاقة في مختلف المحافظات الحدودية بصفة عامة وعلى أرض محافظة مطروح بصفة خاصة.

وقال المهندس صالح سلطان إن المشروعات القومية العملاقة التي شهدتها محافظة مطروح جعلتها فى مقدمة المناطق والمحافظات الواعدة اقتصاديًا وصناعيًا وزراعيًا وسياحيًا، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت قِبلة للسياحة المحلية والعربية والأجنبية.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شارك في فعاليات ختام البرنامج الرئاسى لأبناء المحافظات الحدودية (أهل مصر) تحت رعاية الرئيس السيسي، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وحققت محافظة مطروح الفوز، خلال البرنامج الرئاسي بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي بأفضل معسكر مجمع.

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