مبادرات إنسانية لمساعدة كبار السن لتجاوز موجة الحر فى إيطاليا

تواجه إيطاليا موجات غير مسبوقة من الحر، حيث تشكل تهديدًا لأرواح المواطنين الذين تضرروا من الارتفاع القياسي في درجات الحرارة خصوصًا مع وجود نسبة كبيرة من المسنين من سكانها.

وفي السياق، استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تأثير موجة الحر على إيطاليا، حيث نشأت مبادرات لمساعدة كبار السن، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لمواجهة الآثار السلبية لموجات الحر، وتجنب ما قد يودي بحياتهم.

ويزور مدير وحدة الصحة العامة المحلية في روما منازل المرضى كل يوم، ويتأكد ليس فقط من أحوالهم الصحية ولكن أيضًا من ظروف الطقس في منازلهم، ويقدم الدعم الطبي والمعنوى لهم.

وقال مدير وحدة الصحة العامة المحلية في روما إن كبار السن يعبرون عن الخطر الذي يواجههم بسبب موجة الحر حتى إذا كانت لديهم مكيفات هواء.

وأضاف: "يخشى هؤلاء الأشخاص ألا يتمكنوا من السير، كما يخشون من عدم القدرة على الخروج من المنزل، ويتصلون بنا ليسألون عما إذا كان بإمكانهم الذهاب في فترة ما بعد الظهر، أو لمعرفة هل بإمكانهم تناول المكملات الغذائية الغنية بالمعادن".

ويتعرض نصف الكرة الشمالي لارتفاع شديد فى درجات الحرارة، وتزداد حدتها نهارًا وتزيد مخاطر إصابة الأشخاص بنوبات قلبية ووفيات، الأمر الذي دفع إيطاليا لإصدار تحذيرات باللون الأحمر، بسبب وصول درجة الحرارة في العاصمة روما إلى 40 درجة مئوية.