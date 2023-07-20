ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مبادرات إنسانية لمساعدة كبار السن لتجاوز موجة الحر فى إيطاليا

جريدة الدستور

تواجه إيطاليا موجات غير مسبوقة من الحر، حيث تشكل تهديدًا لأرواح المواطنين الذين تضرروا من الارتفاع القياسي في درجات الحرارة خصوصًا مع وجود نسبة كبيرة من المسنين من سكانها.

وفي السياق، استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تأثير موجة الحر على إيطاليا، حيث نشأت مبادرات لمساعدة كبار السن، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لمواجهة الآثار السلبية لموجات الحر، وتجنب ما قد يودي بحياتهم.

ويزور مدير وحدة الصحة العامة المحلية في روما منازل المرضى كل يوم، ويتأكد ليس فقط من أحوالهم الصحية ولكن أيضًا من ظروف الطقس في منازلهم، ويقدم الدعم الطبي والمعنوى لهم.

وقال مدير وحدة الصحة العامة المحلية في روما إن كبار السن يعبرون عن الخطر الذي يواجههم بسبب موجة الحر حتى إذا كانت لديهم مكيفات هواء.

وأضاف: "يخشى هؤلاء الأشخاص ألا يتمكنوا من السير، كما يخشون من عدم القدرة على الخروج من المنزل، ويتصلون بنا ليسألون عما إذا كان بإمكانهم الذهاب في فترة ما بعد الظهر، أو لمعرفة هل بإمكانهم تناول المكملات الغذائية الغنية بالمعادن".

ويتعرض نصف الكرة الشمالي لارتفاع شديد فى درجات الحرارة، وتزداد حدتها نهارًا وتزيد مخاطر إصابة الأشخاص بنوبات قلبية ووفيات، الأمر الذي دفع إيطاليا لإصدار تحذيرات باللون الأحمر، بسبب وصول درجة الحرارة في العاصمة روما إلى 40 درجة مئوية.

موجة الحر طقس حار إيطاليا كبار السن حالة الطقس موجة الطقس الحار القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

قائمة محظورات من محمود الخطيب لإمام عاشور بعد انتقاله للأهلى رسميًا

نجاد البرعى لـ"الدستور": مستمر فى مهامى بالحوار الوطنى.. والسجون المصرية خالية من الحقوقيين

"خلعت كتف أحدهما وقتلت الثانى".. تفاصيل صادمة فى تعذيب طفلين بالبساتين

مد التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 3 أغسطس

مصرع شابين إثر انقلاب سيارة على طريق الضبعة

سها جندي: نستهدف الترويج للفرص الاستثمارية وتعزيز مشاركة المصريين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق