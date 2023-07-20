رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو.

جاء فيها:

فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية تقدير وإعزاز واحترام، وبعد

أتقدم لفخامتكم باسمي واسم أعضاء المجلس بأصدق التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.. التى قادها الرئيس جمال عبدالناصر بغية تحرير مصر من استعمار أجنبي جثم عليها قرونًا عديدة، فكانت وستظل نقطة فارقة في التاريخ المصري الحديث، وأولى الخطوات في طريق الحرية والديمقراطية وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية في مصر، وهو ما مثل نموذجًا وإلهامًا للكثير من شعوب دول العالم.

وبهذه المناسبة الغالية أدعو المولى عز وجل أن يحفظكم سندًا لمصر، وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة الحرية والبناء والتنمية، ليتحقق على يديكم خير مصر ونهضتها، وأن يعيد هذه الذكرى المجيدة على سيادتكم بموفور الصحة، وعلى وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات.