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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط بمخدرات بـ7.5 مليون جنيه في المقطم.. وإحالته للمحاكمة

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عنصرا إجراميا للمحاكمة الجنائية ضبط بمخدرات قيمتها 7.5 مليون جنيه، في منطقة المقطم. 

كانت النيابة طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

وشنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى– الأمن العام" ومديرية أمن القاهرة، حملات مكبرة، وتم رصد أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، خاصةً مخدر الآيس "الشابو" وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 15 كيلوجراما – طبنجة صوت – ميزان حساس – سيارة – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والسيارة والهاتفين في النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(7,500,000 جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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